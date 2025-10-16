बीडीए में ‘मानचित्र समाधान दिवस’, सचिव ने खुद सुनी लोगों की परेशानियां — दो मानचित्र मौके पर ही हुए मंजूर

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) में गुरुवार को “मानचित्र समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (UPOBPAS) के तहत लंबित पड़े मानचित्र आवेदनों के निस्तारण के लिए आयोजित इस कैंप में सचिव खुद मौजूद रहीं और आवेदकों व आर्किटेक्ट्स से आमने-सामने बात की।
कैंप में कुल पांच आवेदक और आर्किटेक्ट पहुंचे, जिनमें से दो के मानचित्रों को मौके पर ही मंजूरी दे दी गई। बाकी आवेदनों में कुछ विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लंबित थे। इस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए विभागों से जरूरी अनुमति हासिल की जाए।
कार्यक्रम में प्रभारी अधिकारी (मानचित्र), सहायक अभियंता, नगर नियोजक और प्रवर्तन टीम के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने अधिकारियों को साफ हिदायत दी कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और सभी आवेदन तय समय में निपटाए जाएं।
बीडीए ने घोषणा की है कि अब ‘मानचित्र समाधान दिवस’ हर गुरुवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा, ताकि लोग अपने लंबित मानचित्रों का निस्तारण आसानी से करा सकें।
प्राधिकरण ने शहरवासियों से अपील की है कि वे नए भवन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 के तहत ही अपने नक्शे स्वीकृत कराएं और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें। इससे शहर में अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी और विकास योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ सकेगा।
