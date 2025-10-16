बीडीए में ‘मानचित्र समाधान दिवस’, सचिव ने खुद सुनी लोगों की परेशानियां — दो मानचित्र मौके पर ही हुए मंजूर

कैंप में कुल पांच आवेदक और आर्किटेक्ट पहुंचे, जिनमें से दो के मानचित्रों को मौके पर ही मंजूरी दे दी गई। बाकी आवेदनों में कुछ विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लंबित थे। इस पर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए विभागों से जरूरी अनुमति हासिल की जाए।