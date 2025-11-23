Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बीडीए ने निर्माण में लापरवाही पर तीन कार्यदायी संस्थाओं पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, ये होगी डिबार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित दौरे से पहले बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली में सड़क व मार्ग निर्माण में लगातार देरी और लापरवाही पर बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने तीन कार्यदायी संस्थाओं पर भारी जुर्माना ठोकते हुए सख्त चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 23, 2025

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित दौरे से पहले बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली में सड़क व मार्ग निर्माण में लगातार देरी और लापरवाही पर बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने तीन कार्यदायी संस्थाओं पर भारी जुर्माना ठोकते हुए सख्त चेतावनी जारी की है।

जानकारी के अनुसार, मेसर्स जलाकाश और एनडी रेलवे पर 10–10 लाख रुपये, जबकि मेसर्स सत्यसांई बिल्डर एंड कांट्रेक्टर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीडीए ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित कार्य पांच दिन के भीतर पूरा न करने पर सभी तीनों फर्मों को डिबार कर दिया जाएगा।

रामायण वाटिका में 51 फीट प्रतिमा के लोकार्पण से पहले तेज़ी पकड़ रहे कार्य

बरेली के रामगंगा नगर आवासीय योजना में स्थित रामायण वाटिका में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊँची भव्य-दिव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सीएम नवंबर के अंतिम सप्ताह में बरेली पहुंच सकते हैं।

इसी को देखते हुए बीडीए संभावित मार्गों—घंटाघर से ग्रेटर बरेली गोरक्षनाथ चौक तक—के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, पैचवर्क और सर्विस रोड निर्माण को तेज़ी से पूरा करवा रहा है।

निरीक्षण में खुली लापरवाही, उपाध्यक्ष ने लगाई फटकार

शनिवार को बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर मुख्य मार्गों में गड्ढे, अधूरा पैचवर्क, धीमी प्रगति, और घटिया निर्माण सामग्री सामने आई। उपाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी।

तीन कार्यदायी संस्थाओं पर कार्रवाई की पूरी सूची

🔴 मेसर्स जलाकाश

10 लाख रुपये का जुर्माना

5 दिन में कार्य पूरा न होने पर डिबार की चेतावनी

🔴 एनडी रेलवे

10 लाख रुपये का जुर्माना

कार्य में देरी और निर्देशों की अवहेलना का आरोप

डिबार करने के निर्देश

🔴 मेसर्स सत्यसांई बिल्डर एंड कांट्रेक्टर

5 लाख रुपये का जुर्माना

डोहरा रोड व 45 मीटर रोड जंक्शन पर खराब पैचवर्क

पांच दिन में सुधार न करने पर डिबार की चेतावनी

उपाध्यक्ष बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समयबद्ध गुणवत्ता पर जोर

डॉ. मनिकंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन न करने वाली किसी भी संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। जुर्माना और डिबार की कार्रवाई विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

