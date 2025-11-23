बीडीए ने निर्माण में लापरवाही पर तीन कार्यदायी संस्थाओं पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, ये होगी डिबार

बरेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित दौरे से पहले बरेली में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली में सड़क व मार्ग निर्माण में लगातार देरी और लापरवाही पर बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने तीन कार्यदायी संस्थाओं पर भारी जुर्माना ठोकते हुए सख्त चेतावनी जारी की है।