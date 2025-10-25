इज्जतनगर में बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान पर बीडीए ने लगाई सील, मचा हड़कंप

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मणिकंदन ने बताया कि गौटिया लक्ष्मीपुर, मजरा सैदपुर हाकिन्स निवासी कृष्णावती पत्नी बाबूराम अपने प्लॉट पर आवासीय भवन का निर्माण करा रही थीं। निर्माण कार्य की बीडीए से स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और भवन को सील कर दिया।