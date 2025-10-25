इज्जतनगर में बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान पर बीडीए ने लगाई सील, मचा हड़कंप

बरेली। शहर में बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार को इज्जतनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की। टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 150 वर्गगज में बन रहे मकान को सील कर दिया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मणिकंदन ने बताया कि गौटिया लक्ष्मीपुर, मजरा सैदपुर हाकिन्स निवासी कृष्णावती पत्नी बाबूराम अपने प्लॉट पर आवासीय भवन का निर्माण करा रही थीं। निर्माण कार्य की बीडीए से स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और भवन को सील कर दिया।
बीडीए अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना नक्शा पास कराए जा रहे निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी को भी नियमों से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी।
वहीं, बीडीए ने लोगों को चेताया है कि किसी भी संपत्ति की खरीद-फरोख्त से पहले उसका नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, यह जरूर जांच लें, ताकि बाद में किसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
