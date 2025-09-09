कॉलोनाइजरों पर बीडीए का शिकंजा, आला हजरत रोड पर बनी अवैध कॉलोनी जमींदोज, जाने किस पर हुई कार्रवाई

बीडीए ने आम जनता को दो टूक चेतावनी दी है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लिए कोई भी कॉलोनी विकसित करना या मकान निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। प्राधिकरण ऐसे निर्माण को कभी भी तोड़ सकता है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्लॉट या मकान को खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका नक्शा प्राधिकरण से पास है या नहीं। अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण की स्थिति में जिम्मेदारी खरीदार और निर्माणकर्ता दोनों की होगी।