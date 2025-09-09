कॉलोनाइजरों पर बीडीए का शिकंजा, आला हजरत रोड पर बनी अवैध कॉलोनी जमींदोज, जाने किस पर हुई कार्रवाई

बरेली। बीडीए की टीम ने मंगलवार को बारादरी क्षेत्र में एक अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। आला हजरत रोड पर रॉयल विला कॉलोनी के पास करीब 1500 वर्गमीटर जमीन पर बिना अनुमति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का नक्शा तैयार किया गया था।
बीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, अरशद खां समेत कुछ लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृति लिए यह कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी।ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए के अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह, गजेन्द्र पाल शर्मा, संयुक्त सचिव दीपक कुमार और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह की मौजूदगी में की गई। इस दौरान पूरी प्रवर्तन टीम तैनात रही।
बीडीए ने आम जनता को दो टूक चेतावनी दी है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति लिए कोई भी कॉलोनी विकसित करना या मकान निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। प्राधिकरण ऐसे निर्माण को कभी भी तोड़ सकता है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्लॉट या मकान को खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका नक्शा प्राधिकरण से पास है या नहीं। अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण की स्थिति में जिम्मेदारी खरीदार और निर्माणकर्ता दोनों की होगी।