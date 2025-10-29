अवैध निर्माण पर बीडीए ने कसा शिकंजा… बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, दो कॉलोनियां जमींदोज, मचा हड़कंप

ध्वस्तीकरण कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया। उनके साथ प्राधिकरण के सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेन्द्र द्विवेदी और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया और अवैध संरचनाओं को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोग प्राधिकरण की कार्रवाई से खुश दिखे और इसे शहर के नियोजन के लिए जरूरी बताया, जबकि कुछ अवैध कालोनियों में रह रहे लोग चिंता और नाराजगी जताते नजर आए।