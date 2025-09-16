बीडीए की बड़ी कार्रवाई: मिनी बाईपास से किला तक चार इमारतों पर लगी सील, लिस्ट में इनका नाम भी शामिल

मिनी बाईपास पर डॉ. निहाल सिंह गंगवार करीब 110 वर्गमीटर जमीन पर कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे। वहीं राजेंद्र कुमार कर्मचारी नगर में 300 वर्गमीटर में बने प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे थे, लेकिन स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा पाए। उधर, सुदेश सिंह ने किला थाना क्षेत्र के रामपुर रोड पर 600 वर्गमीटर में और अजय कुमार ने किला सिटी स्टेशन के सामने 250 वर्गमीटर में कॉमर्शियल निर्माण शुरू कर रखा था।