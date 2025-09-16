बीडीए की बड़ी कार्रवाई: मिनी बाईपास से किला तक चार इमारतों पर लगी सील, लिस्ट में इनका नाम भी शामिल

बरेली। अवैध निर्माण और बिना नक्शे के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर बीडीए ने शिकंजा कस दिया है। मंगलवार को इज्जतनगर और किला थाना क्षेत्रों में चार जगहों पर कार्रवाई करते हुए भवनों को सील कर दिया गया।
मिनी बाईपास पर डॉ. निहाल सिंह गंगवार करीब 110 वर्गमीटर जमीन पर कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर रहे थे। वहीं राजेंद्र कुमार कर्मचारी नगर में 300 वर्गमीटर में बने प्रतिष्ठान का संचालन कर रहे थे, लेकिन स्वीकृत नक्शा नहीं दिखा पाए। उधर, सुदेश सिंह ने किला थाना क्षेत्र के रामपुर रोड पर 600 वर्गमीटर में और अजय कुमार ने किला सिटी स्टेशन के सामने 250 वर्गमीटर में कॉमर्शियल निर्माण शुरू कर रखा था।
बीडीए की प्रवर्तन टीम ने सभी स्थलों पर कार्रवाई कर भवनों को सील कर दिया। इस दौरान अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, संदीप कुमार, सुरेंद्र द्विवेदी, सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान व ज्ञानेन्द्र शर्मा समेत पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
बीडीए अफसरों का कहना है कि विकास क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए किए जा रहे निर्माणों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह बीडीए से स्वीकृत है या नहीं।