बीडीए की बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शा पास कराए बन रहीं तीन बिल्डरों की अवैध कॉलोनियां जमींदोज

बीडीए ने साफ कहा है कि बिना नक्शा पास कराए किसी भी तरह की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। भविष्य में भी जहां-जहां अवैध कॉलोनियां काटी जा रही होंगी, वहां इसी तरह बुलडोजर चलेगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका नक्शा बीडीए से स्वीकृत है या नहीं।