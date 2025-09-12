बीडीए की बड़ी कार्रवाई: बिना नक्शा पास कराए बन रहीं तीन बिल्डरों की अवैध कॉलोनियां जमींदोज

बरेली। बीडीए ने शुक्रवार को इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रजपुरा माफी में अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने एक साथ तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर सड़कें, बाउंड्रीवाल और प्लॉटिंग के निशान मिटा दिए।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने बताया जांच में सामने आया कि अंशु शर्मा ने करीब 3 हजार वर्गमीटर जमीन पर बिना स्वीकृति कॉलोनी काटनी शुरू कर दी थी। तौसीफ ने 5 हजार वर्गमीटर में सड़क और प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया। नूर मोहम्मद ने भी साढ़े 3 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी।
तीनों ही जगहों पर कॉलोनी काटने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण ध्वस्त कर दिया। यह ध्वस्तीकरण अभियान अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी, सीताराम और सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह चौहान की देखरेख में किया गया। प्रवर्तन टीम ने जेसीबी लगाकर बाउंड्रीवाल तोड़ी और अवैध सड़कें भी उखाड़ दीं।
बीडीए ने साफ कहा है कि बिना नक्शा पास कराए किसी भी तरह की प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है। भविष्य में भी जहां-जहां अवैध कॉलोनियां काटी जा रही होंगी, वहां इसी तरह बुलडोजर चलेगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसका नक्शा बीडीए से स्वीकृत है या नहीं।