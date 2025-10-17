धनतेरस और दीपावली पर बीडीए की बड़ी सौगात, ग्रेटर बरेली के 200 से अधिक भूखंडों की कल होगी ई-नीलामी

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मणिकंडन (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। अगर आप धनतेरस या दीपावली पर मकान या दुकान खरीदने का सपना देख रहे हैं तो बीडीए आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। शनिवार को ग्रेटर बरेली योजना के तहत 200 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की ई-नीलामी होगी। किसकी किस्मत चमकेगी, यह ऑनलाइन नीलामी में ही तय होगा।
नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन 6 से 17 अक्टूबर तक मांगे गए थे। बीडीए कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मणिकंडन ने बताया कि यह योजना बरेली के योजनाबद्ध विकास का हिस्सा है। नीलामी में शामिल भूखंड ग्रेटर बरेली के विभिन्न सेक्टरों में स्थित हैं। इसके अलावा रामगंगा नगर के सेक्टर-2 में बने एक प्रमुख व्यावसायिक परिसर की भी नीलामी होगी, जिससे शहर में व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।
नीलामी पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे लोग अपने घर बैठे ही हिस्सा ले सकेंगे। इस कदम से बरेली में रियल एस्टेट और निवेश के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही आम लोगों को मकान और कारोबार का स्थायी ठिकाना मिलेगा। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंडन ने बताया कि इस बार नीलामी में व्यावसायिक, शैक्षणिक और आवासीय भूखंडों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ग्रेटर बरेली योजना के सेक्टर-5 में 147 से 151 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले 21 शोरूम और 72 वर्गमीटर में 11 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।
इसके अलावा, सेक्टर-8 शिप्रा इन्क्लेव में स्कूल और कॉलेज के लिए बड़े भूखंड, पंचवटी, इंद्रप्रस्थ, सरयू और अलखनंदा इन्क्लेव में विकसित आवासीय भूखंड, रामगंगा नगर के सेक्टर-2 में एक प्रमुख ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव में आवासीय भूखंड और 18 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे रिक्त भूखंड भी नीलामी में शामिल हैं। इस नीलामी से बरेली में रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी और निवेशकों के साथ-साथ आम लोगों को भी मकान और कारोबार के स्थायी अवसर उपलब्ध होंगे।
