धनतेरस और दीपावली पर बीडीए की बड़ी सौगात, ग्रेटर बरेली के 200 से अधिक भूखंडों की कल होगी ई-नीलामी

नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन 6 से 17 अक्टूबर तक मांगे गए थे। बीडीए कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मणिकंडन ने बताया कि यह योजना बरेली के योजनाबद्ध विकास का हिस्सा है। नीलामी में शामिल भूखंड ग्रेटर बरेली के विभिन्न सेक्टरों में स्थित हैं। इसके अलावा रामगंगा नगर के सेक्टर-2 में बने एक प्रमुख व्यावसायिक परिसर की भी नीलामी होगी, जिससे शहर में व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।