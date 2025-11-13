सीबीगंज में बीडीए का बुलडोजर एक्शन: 120 बीघा में फैली दो अवैध कॉलोनियां जमींदोज, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप

बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को सीबीगंज क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिया। करीब 120 बीघा जमीन पर बिना स्वीकृति के बन रही इन कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए ने बताया कि सीबीगंज के गांव बंडिया में अमित अग्रवाल उर्फ राजा और कमल बेदी उर्फ सोनू पंजाबी बिना बीडीए की अनुमति के करीब 100 बीघा जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। यहां सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल तक बना दी गई थी। दूसरी कॉलोनी गांव टयूलिया में बाबूराम, संजीव, वीरेंद्र और रविंद्र समेत कई लोगों ने करीब 20 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।
बीडीए की टीम ने दोनों जगह पहुंचकर जेसीबी मशीनों से सड़कें, बाउंड्रीवाल और चिन्हांकन को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और प्रवर्तन दस्ते के सदस्य मौजूद रहे। बीडीए अधिकारियों के मुताबिक, बिना स्वीकृति के प्लॉटिंग और निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी।
बीडीए ने आम जनता को चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति भूखंड या मकान खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जांच अवश्य कर ले, वरना भविष्य में कार्रवाई की जिम्मेदारी खरीदार की खुद की होगी। बीडीए के एक अधिकारी ने कहा बिना अनुमति कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है।
