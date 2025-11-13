सीबीगंज में बीडीए का बुलडोजर एक्शन: 120 बीघा में फैली दो अवैध कॉलोनियां जमींदोज, कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए ने बताया कि सीबीगंज के गांव बंडिया में अमित अग्रवाल उर्फ राजा और कमल बेदी उर्फ सोनू पंजाबी बिना बीडीए की अनुमति के करीब 100 बीघा जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। यहां सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल तक बना दी गई थी। दूसरी कॉलोनी गांव टयूलिया में बाबूराम, संजीव, वीरेंद्र और रविंद्र समेत कई लोगों ने करीब 20 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग और निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।