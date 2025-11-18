सीबीगंज में फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, कई कॉलोनाइजरों की अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माणों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की होगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।