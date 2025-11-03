इज्जतनगर में फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, दो अवैध कॉलोनियाँ ध्वस्त, टीम के पहुंचते ही भागे कॉलोनाइजर

बीडीए ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है, और ऐसे मामलों में किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। बीडीए ने लोगों से अपील की है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति की जांच जरूर करें, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीडीए अधिकारियों ने कहा जो लोग नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी बसाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।