इज्जतनगर में फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, दो अवैध कॉलोनियाँ ध्वस्त, टीम के पहुंचते ही भागे कॉलोनाइजर

बरेली। शहर में तेजी से फैल रहे अवैध कॉलोनियों के जाल पर सोमवार को बीडीए ने बड़ी कार्रवाई की। इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम धौरेरा माफी में बीडीए की प्रवर्तन टीम ने दो कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाते हुए सड़कों, बाउंड्रीवाल और पोल समेत अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से कॉलोनी विकसित कराने वाले भूमाफिया फरार हो गए।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि पहली कॉलोनी अर्जुन सिंह पटेल नाम के व्यक्ति द्वारा करीब 10 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी। यहां बिना बीडीए की स्वीकृति के भूखंडों की प्लॉटिंग, सड़क, बिजली पोल और बाउंड्रीवाल तक तैयार की जा रही थी। वहीं, दूसरी कॉलोनी विशाल ग्वाल नामक व्यक्ति द्वारा करीब 4 बीघा क्षेत्र में बसाई जा रही थी, जहां साइट ऑफिस, नाली और सड़क तक बना दी गई थी।
बीडीए की टीम ने दोनों कॉलोनियों में पहुंचे बुलडोज़र से अवैध निर्माण जमींदोज़ करा दिए। इस कार्रवाई का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया। उनके साथ सहायक अभियंता धर्मवीर, अवर अभियंता अजीत कुमार साहनी और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि कोई विरोध न हो।
बीडीए ने चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है, और ऐसे मामलों में किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। बीडीए ने लोगों से अपील की है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति की जांच जरूर करें, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीडीए अधिकारियों ने कहा जो लोग नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी बसाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
