कॉलोनाइज़र पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक! 10 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी मटियामेट, जानें किस पर गिरी गाज

बरेली। शहर में अवैध कॉलोनाइजरों पर बीडीए का सख्त रुख जारी है। सोमवार सुबह इज्जतनगर क्षेत्र के बडा बाईपास अहलादपुर चौकी के पास 10 बीघा जमीन पर तेज़ी से खड़ी की जा रही अवैध कॉलोनी को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यह कॉलोनी रवि पटेल द्वारा बिना किसी स्वीकृति के विकसित की जा रही थी।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए ने बताया कि इस कॉलोनी में सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का खुल्लमखुल्ला चिन्हांकन चल रहा था, जबकि प्राधिकरण से न तो कोई मानचित्र पास था और न ही किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी। सूचना मिलने पर सोमवार सुबह विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और पूरे अवैध निर्माण को जड़ से मिटा दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
कार्यवाही के बाद निर्माण माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने दो टूक चेतावनी दी है कि अब बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटिंग या निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों को भी चेताया गया है कि किसी भी भूखंड या निर्माण को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति जरूर जांच लें। बिना स्वीकृति की कॉलोनियों में निवेश करना भविष्य में भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है।
