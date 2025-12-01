कॉलोनाइज़र पर बीडीए की सर्जिकल स्ट्राइक! 10 बीघा में फैली अवैध कॉलोनी मटियामेट, जानें किस पर गिरी गाज

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ मनिकंडन ए ने बताया कि इस कॉलोनी में सड़क, बाउंड्रीवाल और भूखंडों का खुल्लमखुल्ला चिन्हांकन चल रहा था, जबकि प्राधिकरण से न तो कोई मानचित्र पास था और न ही किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी। सूचना मिलने पर सोमवार सुबह विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और पूरे अवैध निर्माण को जड़ से मिटा दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता संदीप कुमार और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही।