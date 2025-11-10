बेदी इंटरनेशनल स्कूल : पास छात्र को बता दिया फेल, ऐसे उजागर हुई प्रबंधन की लापरवाही

सौरभ गुप्ता के अनुसार, उनके पुत्र देव गुप्ता ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जिसमें वह कम्पार्टमेंट में था। दोबारा परीक्षा देने पर भी वह फेल हो गया। इसके बाद जब परिवार ने किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की तो यू-डायस (U-DISE) पोर्टल पर छात्र का परिणाम “पास” दर्ज मिला। सरकारी पोर्टल और सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट में अंतर देखकर परिवार हैरान रह गया।