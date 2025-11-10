Patrika LogoSwitch to English

बेदी इंटरनेशनल स्कूल : पास छात्र को बता दिया फेल, ऐसे उजागर हुई प्रबंधन की लापरवाही

बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित वेदी इंटरनेशनल स्कूल पर छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आज़ाद नगर कॉलोनी कटरा चांद खां निवासी सौरभ गुप्ता ने जिलाधिकारी बरेली को शिकायती पत्र भेजकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

बरेली। बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड स्थित बेदी इंटरनेशनल स्कूल पर छात्र के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आज़ाद नगर कॉलोनी कटरा चांद खां निवासी सौरभ गुप्ता ने जिलाधिकारी बरेली को शिकायती पत्र भेजकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं।

सौरभ गुप्ता के अनुसार, उनके पुत्र देव गुप्ता ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जिसमें वह कम्पार्टमेंट में था। दोबारा परीक्षा देने पर भी वह फेल हो गया। इसके बाद जब परिवार ने किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की तो यू-डायस (U-DISE) पोर्टल पर छात्र का परिणाम “पास” दर्ज मिला। सरकारी पोर्टल और सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट में अंतर देखकर परिवार हैरान रह गया।

स्कूल प्रबंधन ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते

सौरभ गुप्ता ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया तो प्रबंधक अमनदीप बेदी और प्रधानाचार्य ने सहायता से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि आपने पहले नहीं बताया, अब हम कुछ नहीं कर सकते।

सौरभ गुप्ता का आरोप है कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई तो प्रबंधक ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जहां शिकायत करनी है कर लो, मेरे स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ेगा।”

दूसरे बेटे का रिकॉर्ड भी गायब

सौरभ गुप्ता ने यह भी बताया कि उनका दूसरा बेटा वेद गुप्ता, जो वर्तमान में इसी स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ रहा है, उसका रिकॉर्ड भी यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इसे स्कूल की गंभीर लापरवाही बताया।

डीएम से की कठोर कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला सिर्फ उनके परिवार का नहीं, बल्कि उन सभी अभिभावकों का है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए निजी स्कूलों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि स्कूल प्रबंधन और संचालक के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य अमन बेदी ने बताया कि यू डाइस में फीडिंग के दौरान लिपिकीय त्रुटि हो गई है। इसकी शिकायत मिलने पर हमने डीआईओएस ऑफिस से संपर्क किया है। हम लगातार इसे अपडेट करने में लगे हैं। जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया है। सौरभ गुप्ता को हमने बता दिया था। अब डीआईओएस ऑफिस से इसे ठीक करने में लगे हैं।

