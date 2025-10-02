भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मंशा पर फिरा पानी, बरेली पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट

चंद्रशेखर का बरेली दौरा तय था और उनके स्वागत के लिए समर्थक बहेड़ी और भोजीपुरा टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में जुटे थे, लेकिन हाउस अरेस्ट की खबर मिलते ही उनमें मायूसी छा गई। इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और पूर्व सांसद दानिश अली को भी प्रशासन ने नजरबंद किया था। भीम आर्मी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि समाज के हक की लड़ाई किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जा सकती। वहीं, चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखा हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।