घर में कच्ची शराब बनाते पकड़ा गया भोलू, 20 लीटर शराब और उपकरण जब्त, पूछताछ में कबूला ये सच

बरेली। भमोरा पुलिस ने मंगलवार शाम ललितापुर गांव में छापा मारकर एक युवक को कच्ची शराब बनाते रंगेहाथ पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और मौके पर करीब 40 लीटर लहन नष्ट कर दिया।
मुखबिर की सूचना पर दरोगा हीरेंद्र सिंह ने ललितापुर निवासी भोलू पुत्र दिन्नू अपने घेर में शराब बनाते हुए दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से शराब से भरे पीपे, गैस बूस, घरेलू सिलेंडर, प्लास्टिक की नलकी, पतीला आदि उपकरण मिले।
पूछताछ में भोलू ने बताया कि वह खुद ही शराब बनाता है और उसे गांव में बेचकर घर का खर्च चलाता है। पुलिस ने भोलू के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया।
पकड़ने वाली टीम में थानाध्यक्ष सनी चौधरी, उपनिरीक्षक हीरेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल अखलेश कुमार, कांस्टेबल मुस्तफा और महिला कांस्टेबल पूनम शामिल थीं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
