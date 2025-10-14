घर में कच्ची शराब बनाते पकड़ा गया भोलू, 20 लीटर शराब और उपकरण जब्त, पूछताछ में कबूला ये सच

भमोरा पुलिस ने मंगलवार शाम ललितापुर गांव में छापा मारकर एक युवक को कच्ची शराब बनाते रंगेहाथ पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और मौके पर करीब 40 लीटर लहन नष्ट कर दिया। less than 1 minute read