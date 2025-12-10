कासगंज से लाकर बरेली की गलियों में जहर घोल रहा था भूरा, ढाई लाख की खेप के साथ पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान पुलिस की इस कार्रवाई ने ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही दबोचकर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल की राह दिखा दी। आरोपी की पहचान कैंट के सदर निवासी जाकिर उर्फ भूरा के रुप में हुई है। पूछताछ में जाकिर ने कबूल किया कि वह कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि पुराना और शातिर तस्कर है। वह कासगंज में बुटी नाम के सप्लायर से चरस खरीदता था और फिर बरेली की गलियों में नशे का जाल फैलाता था। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात भी वह चरस बेचने की फिराक में था, लेकिन बारादरी पुलिस की टीम पहले से ही उसकी टोह लिए बैठी थी।