सड़क पर मनमानी की तो गया लाइसेंस… बरेली आरटीओ ने 11 महीनों में 153 ड्राइवरों पर गिराई गाज, लाइसेंस हुए सस्पेंड

आरटीओ पंकज सिंह का कहना है कि आगे की कार्रवाई और तेज की जा रही है। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस सिर्फ निलंबित ही नहीं, स्थायी रूप से निरस्त भी किए जाएंगे। विभाग ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर वाहन चलाने, स्टंटबाजी, सड़क पर मनचाहा ड्राइविंग दिखाने वालों की अब खैर नहीं। आरटीओ ने जनता से अपील की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि एक गलती किसी की जान ले सकती है और किसी का भविष्य बर्बाद कर सकती है। सड़क सुरक्षा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ सामाजिक कर्तव्य भी है।