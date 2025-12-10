दो दिन में दो वीवीआईपी… बरेली में सुरक्षा-स्वच्छता हाई-अलर्ट, आज आएंगे केशव, कल सीएम योगी करेंगे समीक्षा

बरेली। दो दिन में दो बड़े वीवीआईपी दौरे हैं, पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर आने से प्रशासन में खलबली मच गई है। नगर निगम सड़कों को चमकाने में जुटा हुआ है। रोड-रोड पर झाड़ू, सफाई, अवैध बाजार हटाने और आवारा पशु पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई।
प्रशासन ने समीक्षा बैठक स्थल सर्किट हाउस को अंदर-बाहर चमका दिया है। गांधी उद्यान गेट से लेकर सर्किट हाउस चौराहे तक सड़क किनारे झाड़-झंखाड़ हटाया गया। फूल-पौधों से सजावट की जा रही है। नगर निगम की टीम ने श्यामगंज पुल के नीचे लगने वाला जूता बाजार खदेड़ा तो कंबल और मेवों की दुकानें भी हटवाईं। रात तक कार्रवाई जारी रही।
उप मुख्यमंत्री बुधवार को सुबह 10:10 पर त्रिशूल एयरपोर्ट उतरेंगे और बदायूं जाएंगे। दोपहर 2:40 बजे सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय आकर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 3:50 बजे सर्किट हाउस में जिले के विभागों की समीक्षा करेंगे। 4:30 बजे महापौर उमेश गौतम के घर और 4:50 पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को दोपहर 3:05 बजे बरेली आएंगे। 3:25 पर सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा और 4:35 पर विवाह समारोह में शिरकत करने के बाद लखनऊ लौट जाएंगे। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास को लेकर अभी कार्यक्रम तय नहीं। वहीं बुधवार रात प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर शहर पहुंचेंगे और बृहस्पतिवार को सीएम समीक्षा में शामिल होंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बुधवार दोपहर से बरेली पहुंचेंगे और विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि योगी की सुरक्षा में 1200 पुलिसकर्मी, छह एएसपी, 15 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 200 दरोगा, 820 हेड कांस्टेबल-कांस्टेबल और 120 महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत से फोर्स बुला ली गई है। पीएसी भी लगाई जाएगी।
