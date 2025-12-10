दो दिन में दो वीवीआईपी… बरेली में सुरक्षा-स्वच्छता हाई-अलर्ट, आज आएंगे केशव, कल सीएम योगी करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को दोपहर 3:05 बजे बरेली आएंगे। 3:25 पर सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा और 4:35 पर विवाह समारोह में शिरकत करने के बाद लखनऊ लौट जाएंगे। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास को लेकर अभी कार्यक्रम तय नहीं। वहीं बुधवार रात प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर शहर पहुंचेंगे और बृहस्पतिवार को सीएम समीक्षा में शामिल होंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बुधवार दोपहर से बरेली पहुंचेंगे और विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।