नगर निगम ने जियो डिजिटल फाइबर कंपनी पर कसा शिकंजा, 72 घंटे का अल्टीमेटम… 4.50 लाख दो, वरना होगा मुकदमा

निगम के एक्सईएन राजीव कुमार राठी के मुताबिक, कंपनी को पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पैसा नहीं जमा किया। इसलिए अब अंतिम चेतावनी जारी हुई है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने आदेश दिया है कि 72 घंटे में रकम जमा नहीं हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने साफ कर दिया है कि अब बिना अनुमति सड़क काटने वालों पर सीधे जुर्माना और मुकदमा चलेगा। शहर में मनमानी करने वाली कंपनियों को यह संदेश दिया गया है सड़क जनता की है, कॉरपोरेट की जागीर नहीं है।