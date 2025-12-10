10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

Bareilly weather : पच्छुआ हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन, बरेली यूपी के सबसे ठंडे जिलों में…जाने आज का मौसम

पहाड़ों की सर्द पछुआ हवा के प्रवेश के बाद बरेली में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री तक पहुंचा। जिससे बरेली इस समय प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में से एक बन गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 10, 2025

बरेली। पहाड़ों की सर्द पछुआ हवा के प्रवेश के बाद बरेली में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री तक पहुंचा। जिससे बरेली इस समय प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में से एक बन गया।

पिछली रात गलन-भरी हवा के साथ ठंड और तीव्र रही, और बुधवार सुबह भी सिहरन देखने को मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2–3 दिनों में रात का तापमान एक से दो डिग्री और गिर सकता है।

आज दिन में धूप के साथ और गहराएगी ठंडी रात

दिन का मौसम: आज दिन में हल्की धूप रहेगी। तापमान लगभग 24-25°C तक रहने का अनुमान है, जो इस समय बरेली के लिए राहतभरा कहा जा सकता है।
रात का तापमान: रात में तापमान करीब 14-16°C तक गिरने की संभावना है, हवा के साथ सर्दी फिर महसूस होगी।

-हवा, कोहरा और सर्दी, क्या परेशानी हो सकती है

इस समय पच्छुआ हवा उत्तर पश्चिम से चल रही है, जिससे हवा में ठंड बढ़ी है और गलन बनी हुई है। ऐसे मौसम में हल्की-भारी हवा, नमी, और घना कोहरा रह सकता है, खासकर सुबह-सवेरे और रात में। शीत-लहर और कोहरे के कारण: सड़क, रेलवे प्लेटफार्म व खुली़ जगहों पर दृश्यता कम हो सकती है। जिससे चल-फिरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।

बुढ्ढे, बच्चे और अस्वस्थ लोग , सर्द हवाओं, गलन और तापमान में तीव्र गिरावट से निगलन, श्वसन संबंधी दिक्कतें, सर्दी, बुखार आदि से प्रभावित हो सकते हैं।

शासन-मौसम विभाग की चेतावनी और सुझाव

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2–3 दिन तक तराई इलाकों में कोहरे का असर बना रह सकता है। सुबह के समय कोहरा छाने से आवाजाही, स्कूल-दफ्तर आने-जाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी । धुंध कम होगी और हवा शांत, दिन में हल्की बढ़त के साथ सूरज की गर्मी महसूस होगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य लगेगा।

क्या रखें ध्यान, आम जनता के लिए सलाह

सुबह-शाम और रात में गर्म कपड़े, शॉल, टोपी, दस्ताने पहनकर निकलें। खासकर बुज़ुर्गों, बच्चों, श्वसन रोगियों के लिए।
दोपहर की धूप का फ़ायदा लें, घर या खुले मैदान में धूप सेंकने से शरीर को गर्माहट मिलेगी। कोहरे और गलन के समय वाहन चलाते व बाहर जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। ड्राइविंग करते हुए धीमी गति रखें, हैड लाइट ऑन रखें।
स्वस्थ खान-पान रखें: गर्म पेय, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी — ताकि सर्दी-बुखार से बचाव हो सके।

बरेली में जारी रहेगा शीतलहर और पछुआ हवा का दौर

बरेली में फिलहाल शीत-लहर और पछुआ हवा का दौर जारी है। हालांकि दिन में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन रात और सुबह की हवाएँ ठिठुरन बढ़ा देती हैं। ऐसे में जिम्मेदार नागरिकों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 10:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / Bareilly weather : पच्छुआ हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन, बरेली यूपी के सबसे ठंडे जिलों में…जाने आज का मौसम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

कैनविज रियल एस्टेट घोटाला 3000 प्लॉट, 60 करोड़ और 8 एफआईआर, कन्हैया गुलाटी बने बरेली के सबसे बड़े ठग

बरेली

डीआईजी की रणनीति हिट! जनसुनवाई में बरेली रेंज नंबर-वन, तीन जिले टॉप पर… मगर खुद बरेली 53वें पायदान पर फिसला

बरेली

नगर निगम ने जियो डिजिटल फाइबर कंपनी पर कसा शिकंजा, 72 घंटे का अल्टीमेटम… 4.50 लाख दो, वरना होगा मुकदमा

बरेली

प्राइज स्कीम में फंसा युवक, आईफोन-गोल्डन घड़ी जीतने के लालच में गंवा बैठा 98 हजार, फिर हुआ बड़ा खुलासा

बरेली

राजश्री मेडिकल कॉलेज में हंगामा नहीं, ‘विद्रोह’, दूसरे दिन भी उबलते रहे छात्र, पुलिस और कॉलेज पर लगाए ये आरोप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.