Bareilly weather : पच्छुआ हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन, बरेली यूपी के सबसे ठंडे जिलों में…जाने आज का मौसम

सुबह-शाम और रात में गर्म कपड़े, शॉल, टोपी, दस्ताने पहनकर निकलें। खासकर बुज़ुर्गों, बच्चों, श्वसन रोगियों के लिए।

दोपहर की धूप का फ़ायदा लें, घर या खुले मैदान में धूप सेंकने से शरीर को गर्माहट मिलेगी। कोहरे और गलन के समय वाहन चलाते व बाहर जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। ड्राइविंग करते हुए धीमी गति रखें, हैड लाइट ऑन रखें।

स्वस्थ खान-पान रखें: गर्म पेय, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी — ताकि सर्दी-बुखार से बचाव हो सके।