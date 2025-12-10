Bareilly weather : पच्छुआ हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन, बरेली यूपी के सबसे ठंडे जिलों में…जाने आज का मौसम

बरेली। पहाड़ों की सर्द पछुआ हवा के प्रवेश के बाद बरेली में ठिठुरन फिर से बढ़ गई है। मंगलवार को जिले में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री तक पहुंचा। जिससे बरेली इस समय प्रदेश के सबसे ठंडे जिलों में से एक बन गया।
पिछली रात गलन-भरी हवा के साथ ठंड और तीव्र रही, और बुधवार सुबह भी सिहरन देखने को मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2–3 दिनों में रात का तापमान एक से दो डिग्री और गिर सकता है।
दिन का मौसम: आज दिन में हल्की धूप रहेगी। तापमान लगभग 24-25°C तक रहने का अनुमान है, जो इस समय बरेली के लिए राहतभरा कहा जा सकता है।
रात का तापमान: रात में तापमान करीब 14-16°C तक गिरने की संभावना है, हवा के साथ सर्दी फिर महसूस होगी।
इस समय पच्छुआ हवा उत्तर पश्चिम से चल रही है, जिससे हवा में ठंड बढ़ी है और गलन बनी हुई है। ऐसे मौसम में हल्की-भारी हवा, नमी, और घना कोहरा रह सकता है, खासकर सुबह-सवेरे और रात में। शीत-लहर और कोहरे के कारण: सड़क, रेलवे प्लेटफार्म व खुली़ जगहों पर दृश्यता कम हो सकती है। जिससे चल-फिरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।
बुढ्ढे, बच्चे और अस्वस्थ लोग , सर्द हवाओं, गलन और तापमान में तीव्र गिरावट से निगलन, श्वसन संबंधी दिक्कतें, सर्दी, बुखार आदि से प्रभावित हो सकते हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2–3 दिन तक तराई इलाकों में कोहरे का असर बना रह सकता है। सुबह के समय कोहरा छाने से आवाजाही, स्कूल-दफ्तर आने-जाने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी । धुंध कम होगी और हवा शांत, दिन में हल्की बढ़त के साथ सूरज की गर्मी महसूस होगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य लगेगा।
सुबह-शाम और रात में गर्म कपड़े, शॉल, टोपी, दस्ताने पहनकर निकलें। खासकर बुज़ुर्गों, बच्चों, श्वसन रोगियों के लिए।
दोपहर की धूप का फ़ायदा लें, घर या खुले मैदान में धूप सेंकने से शरीर को गर्माहट मिलेगी। कोहरे और गलन के समय वाहन चलाते व बाहर जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। ड्राइविंग करते हुए धीमी गति रखें, हैड लाइट ऑन रखें।
स्वस्थ खान-पान रखें: गर्म पेय, हल्का भोजन और पर्याप्त पानी — ताकि सर्दी-बुखार से बचाव हो सके।
बरेली में फिलहाल शीत-लहर और पछुआ हवा का दौर जारी है। हालांकि दिन में धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन रात और सुबह की हवाएँ ठिठुरन बढ़ा देती हैं। ऐसे में जिम्मेदार नागरिकों और प्रशासन दोनों को सतर्क रहना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार