रेलवे पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र, शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0

पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बताया गया कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, इज्जतनगर में बैंक शाखा में लाइव काउंटर शुरू किया गया है। जिन पेंशनरों को डिजिटल प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, वे यहां आकर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्टेशनों पर स्पेशल कैंप भी लगाए जाएंगे। फतेहगढ़ (11 नवम्बर), कन्नौज (12 नवम्बर), कासगंज (13 नवम्बर), टनकपुर (14 नवम्बर), इज्जतनगर (17 नवम्बर), लालकुआं (19 नवम्बर), पीलीभीत (21 नवम्बर), काशीपुर (23 नवम्बर), मथुरा (25 नवम्बर) और बदायूं (27 नवम्बर) को।