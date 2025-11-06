Patrika LogoSwitch to English

रेलवे पेंशनरों को बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र, शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0

रेलवे के पेंशनरों को अब बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल में गुरुवार को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की गई। जिसके तहत पेंशनर अब घर बैठे मोबाइल या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 06, 2025

बरेली। रेलवे के पेंशनरों को अब बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मंडल में गुरुवार को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत की गई। जिसके तहत पेंशनर अब घर बैठे मोबाइल या बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, ताकि उन्हें लंबी कतारों और कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिल सके।

अभियान की शुरुआत इज्जतनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक डॉ. रत्नेश कुमार सिंह ने की। इस मौके पर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी संदीप कुमार, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) भारत भूषण, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य) सतेन्द्र कुमार यादव और अपर मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोहर कुमार भी मौजूद रहे। पेंशनर्स एसोसिएशन से डी.के.एस. चौहान और मुकेश सक्सेना, जबकि यूनियन से मंडल मंत्री रजनीश तिवारी और अनुसूचित जनजाति मंडल अध्यक्ष अनुज कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

बैंक प्रतिनिधियों ने दिया लाइव डेमो

कार्यक्रम में एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसबीआई अधिकारी ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया और बताया कि पेंशनर सिर्फ कुछ क्लिक में घर बैठे प्रमाण पत्र बना सकते हैं। बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक डिवाइस से अब यह काम मिनटों में पूरा हो जाएगा।

पीएनबी में लाइव काउंटर और मंडलों में कैंप

पंजाब नेशनल बैंक की ओर से बताया गया कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, इज्जतनगर में बैंक शाखा में लाइव काउंटर शुरू किया गया है। जिन पेंशनरों को डिजिटल प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, वे यहां आकर मदद ले सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्टेशनों पर स्पेशल कैंप भी लगाए जाएंगे। फतेहगढ़ (11 नवम्बर), कन्नौज (12 नवम्बर), कासगंज (13 नवम्बर), टनकपुर (14 नवम्बर), इज्जतनगर (17 नवम्बर), लालकुआं (19 नवम्बर), पीलीभीत (21 नवम्बर), काशीपुर (23 नवम्बर), मथुरा (25 नवम्बर) और बदायूं (27 नवम्बर) को।

डॉ. रत्नेश बोले- रेलवे पेंशनर हमारे परिवार का हिस्सा

वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक डॉ. रत्नेश कुमार सिंह ने कहा रेलवे के पेंशनर हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। उनकी सुविधा हमारी प्राथमिकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से अब उन्हें बैंक जाने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य है कि हर पेंशनर आसानी से और सुरक्षित तरीके से प्रमाण पत्र जमा कर सके।

