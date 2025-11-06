पुलिस की रडार पर बाइक मैकेनिक… 3 घंटे के अभियान में 58 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद, 5 बाइकें सीज, 54 के कटे चालान, जानें क्यों

बरेली। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और कानफोड़ू आवाज़ों को नियंत्रित करने के लिए बरेली पुलिस ने गुरुवार को एक सख्त कार्रवाई की। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिलेभर के 29 थानों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति बनाए रखना, ध्वनि प्रदूषण रोकना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।