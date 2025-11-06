पुलिस की रडार पर बाइक मैकेनिक… 3 घंटे के अभियान में 58 मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद, 5 बाइकें सीज, 54 के कटे चालान, जानें क्यों

बरेली। शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और कानफोड़ू आवाज़ों को नियंत्रित करने के लिए बरेली पुलिस ने गुरुवार को एक सख्त कार्रवाई की। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर जिलेभर के 29 थानों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति बनाए रखना, ध्वनि प्रदूषण रोकना और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना था।
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने मोटरसाइकिल मैकेनिकों और प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान दिया, जो मॉडिफाइड साइलेंसर बनाते या लगाते हैं। पुलिस ने 513 प्रतिष्ठानों की जांच की और कार्रवाई करते हुए 58 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए। इसके अलावा 5 मोटरसाइकिलें सीज की गईं और धारा 126/135/170 बीएनएसएस के तहत 54 लोगों के चालान काटे गए।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज न सिर्फ आमजन को परेशान करती है, बल्कि यह कानून का उल्लंघन भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी समय-समय पर इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे ताकि जनपद में शांति, अनुशासन और ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे।
पुलिस ने यह भी कहा कि अभियान सिर्फ सख्ती के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। शहरवासियों ने भी इस कार्रवाई की सराहना की और उम्मीद जताई कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएँ, जिससे शहरवासियों को तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके।
