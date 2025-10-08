Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

बरेली

जीएसटी में राहत और स्वदेशी संकल्प पर भाजपा ने बताया मोदी सरकार का विजन, मंत्री और सांसद बोले- अपनाएं स्वदेशी, बनें आत्मनिर्भर

हर घर स्वदेशी, घर-घर आत्मनिर्भर भारत इसी संदेश के साथ भाजपा ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 08, 2025

बरेली। हर घर स्वदेशी, घर-घर आत्मनिर्भर भारत इसी संदेश के साथ भाजपा ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। अब स्वदेशी सिर्फ खादी या दीए तक सीमित नहीं, बल्कि मिसाइल, मोबाइल, सेमीकंडक्टर और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है।

वन मंत्री डॉ अरुण कुमार ने कहा कि आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। वोकल फॉर लोकल से लेकर मेक इन इंडिया और अब मेक फॉर द वर्ल्ड तक का सफर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मोदी सरकार की नीति सिर्फ नारे नहीं, बल्कि ज़मीन पर बदलती तस्वीर है। छोटे उद्योग, कारीगर, किसान और स्टार्टअप सबको इस नीति से नया सहारा मिला है।

सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस दीपावली हर घर में स्वदेशी दीए जलें, यही असली राष्ट्रसेवा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी सुधारों पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने आम जनता को दिवाली से पहले राहत देने के लिए टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 फीसदी वाले टैक्स स्लैब के 99 फीसदी और 28 फीसदी वाले स्लैब के 90 फीसदी सामानों पर टैक्स घटा दिया गया है। घरेलू जरूरतों से लेकर वाहन और कृषि उपकरण तक कई चीजें सस्ती हुई हैं।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कम टैक्स से जेब में पैसा बचेगा, खर्च बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मॉडल यही है, कम टैक्स, ज्यादा राहत और तेज विकास। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह सुधार बड़ी राहत साबित होंगे। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तक। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान और आयुर्वेदिक उत्पाद भारत की नई पहचान बन चुके हैं। मोदी सरकार का सपना है कि हर घर में स्वदेशी की पहचान हो और हर हाथ में काम।

जनता से अपील की कि इस दीपावली देश में बनी वस्तुएं ही खरीदें, ताकि हर घर में स्वदेशी की रोशनी जगमगाए। उन्होंने कहा कि जब देशवासी खुद अपने उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होगा। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी चैनपुर विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, नवाबगंज विधायक एम.पी. आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा और आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक नीरेंद्र सिंह राठौर, विष्णु शर्मा, देवेंद्र जोशी, पुष्पेंद्र पटेल, अंकित माहेश्वरी, सीपीएस चौहान, अभय चौहान, मुकेश राजपूत समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे।

Published on:

08 Oct 2025 10:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जीएसटी में राहत और स्वदेशी संकल्प पर भाजपा ने बताया मोदी सरकार का विजन, मंत्री और सांसद बोले- अपनाएं स्वदेशी, बनें आत्मनिर्भर

