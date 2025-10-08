जीएसटी में राहत और स्वदेशी संकल्प पर भाजपा ने बताया मोदी सरकार का विजन, मंत्री और सांसद बोले- अपनाएं स्वदेशी, बनें आत्मनिर्भर

जनता से अपील की कि इस दीपावली देश में बनी वस्तुएं ही खरीदें, ताकि हर घर में स्वदेशी की रोशनी जगमगाए। उन्होंने कहा कि जब देशवासी खुद अपने उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होगा। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, बिथरी चैनपुर विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, नवाबगंज विधायक एम.पी. आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा और आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक नीरेंद्र सिंह राठौर, विष्णु शर्मा, देवेंद्र जोशी, पुष्पेंद्र पटेल, अंकित माहेश्वरी, सीपीएस चौहान, अभय चौहान, मुकेश राजपूत समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे।