बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, मिठाई, ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी से गूंजा कार्यालय

भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन और उनकी नीतियों पर विश्वास जताया है, जिससे एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली। सोमपाल शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता का उनके भरोसे और विश्वास का प्रतीक भी है।