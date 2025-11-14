बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, मिठाई, ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी से गूंजा कार्यालय

बरेली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद बरेली में भाजपा कार्यालय में उत्सव का माहौल देखने को मिला। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसके बाद ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य हुआ और आतिशबाजी हुई।
भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन और उनकी नीतियों पर विश्वास जताया है, जिससे एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली। सोमपाल शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता का उनके भरोसे और विश्वास का प्रतीक भी है।
कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने अराजकता और गुंडागर्दी करने वाले तत्वों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अच्छी और सक्षम सरकार चल रही है, और इस जीत से यह स्पष्ट हो गया कि जनता स्थिरता और विकास के साथ है।
महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने कहा कि यह विजय राजग सरकार के विकासपरक कार्यों, देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, युवाओं और किसानों के सम्मान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास की दिशा में अपने मजबूत इरादे को फिर से साबित किया है।
इस दौरान आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, भाजपा नेता गुलशन आनंद, डॉ विनोद पागरानी, यसवंत सिंह ब्लाक प्रमुख, अजय सक्सेना, अभय चौहान, अंकित माहेश्वरी, पुष्पेंद्र कुमार, जवाहरलाल, रूद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी, रविन्द्र यादव मौजूद रहे।
