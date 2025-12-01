ब्लैकमेलर ने मेडिकल छात्रा के मंगेतर को भेजे अश्लील फोटो, रिश्ता टूटा… परिवार में हड़कंप, फिर हुआ ये

परिजनों के मुताबिक, छात्रा रुहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में जीएनएम कर रही है। इस दौरान आरोपी ने पहले दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो तस्वीरें एडिट कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दबाव बनाने के लिए उसने तस्वीरें छात्रा के मंगेतर को भेज दीं, इससे रिश्ता उसी वक्त टूट गया। परिवार का कहना है कि आरोपी ने तस्वीरें केवल एक-दो लोगों तक नहीं भेजीं, बल्कि रिश्तेदारों और कई परिचितों तक वायरल कर दीं, जिससे परिवार सामाजिक बदनामी से टूट चुका है। छात्रा मानसिक तनाव में है और घरवाले उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं।