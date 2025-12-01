ब्लैकमेलर ने मेडिकल छात्रा के मंगेतर को भेजे अश्लील फोटो, रिश्ता टूटा… परिवार में हड़कंप, फिर हुआ ये

बरेली। बारादरी क्षेत्र की एक मेडिकल छात्रा को एडिटेड अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल किया करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रामपुर निवासी अवधेश कुमार ने छात्रा की निजी तस्वीरें किसी तरह हासिल कीं, उन्हें अश्लील रूप देकर लगातार छात्रा, उसके मंगेतर और रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिया।
पीड़िता के पिता ने बारादरी थाने में तहरीर देकर साफ आरोप लगाया है कि विरोध करने पर आरोपी फोन पर धमकियां देता है और कहता है कि वह उनकी बेटी की शादी नहीं होने देगा। बारादरी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
परिजनों के मुताबिक, छात्रा रुहेलखण्ड मेडिकल कॉलेज में जीएनएम कर रही है। इस दौरान आरोपी ने पहले दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो तस्वीरें एडिट कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दबाव बनाने के लिए उसने तस्वीरें छात्रा के मंगेतर को भेज दीं, इससे रिश्ता उसी वक्त टूट गया। परिवार का कहना है कि आरोपी ने तस्वीरें केवल एक-दो लोगों तक नहीं भेजीं, बल्कि रिश्तेदारों और कई परिचितों तक वायरल कर दीं, जिससे परिवार सामाजिक बदनामी से टूट चुका है। छात्रा मानसिक तनाव में है और घरवाले उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि परिजनों ने थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी लगातार धमकियां दे रहा है और परिवार को खुलेआम चुनौती दे रहा है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपी पर तुरंत कड़ी कार्रवाई हो, ताकि बेटी को न्याय मिल सके और ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके।
