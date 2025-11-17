बरेली कॉलेज में बेल्ट से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जाने पूरा मामला

मृतक की पहचान 30 वर्षीय बिहारी राजपूत निवासी कालीबाड़ी के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के भतीजे अजय ने बताया कि बिहारी राजपूत शराब के आदी थे। रविवार शाम भी उन्होंने काफी शराब पी और टहलने के लिए घर से निकल गए थे। परिवार के लोग उनकी अनुपस्थिति को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हुए, क्योंकि वह अक्सर नशे की हालत में रात भर घर से बाहर रहते थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस ने परिजनों को फोन कर जानकारी दी कि उनका शव बरेली कॉलेज के अंदर लटका मिला है।