यूजीसी के कानून पर सड़कों पर उतरी ब्राह्मण एकता परिषद, भाजपा-आरएसएस बहिष्कार का ऐलान

बरेली। यूजीसी के कथित काले कानून के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के बरेली, पीलीभीत सहित कई जिलों के प्रतिनिधि बुधवार को एकजुट हुए। प्रदेश सचिव राजेश दुबे के नेतृत्व में परिषद के पदाधिकारी सेठ दामोदर स्वरूप पार्क पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।