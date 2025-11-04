बहन की शादी में भाई ने फंदा लगाकर दी जान, खुशियों के बीच छाया मातम, विदाई के बाद उठी अर्थी

काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो परिवार के लोग किसी काम से घर पहुंचे। वहां बरामदे में आलोक का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर भोजीपुरा थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।