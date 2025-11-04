बहन की शादी में भाई ने फंदा लगाकर दी जान, खुशियों के बीच छाया मातम, विदाई के बाद उठी अर्थी

बरेली। भोजीपुरा में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। बहन की शादी के दौरान उसके भाई ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ ही पलों में जहां बैंड-बाजे की धुनें गूंज रही थीं, वहीं अब चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुर निवासी भजन लाल की बेटी मुस्कान की रविवार शाम शादी थी। बरात भोजीपुरा के एक बारातघर में आई थी। घर और बारातघर दोनों जगह खुशी का माहौल था। सभी रिश्तेदार और परिवारजन बारातघर में खाना खा रहे थे, वहीं रस्में चल रही थीं। इसी बीच दुल्हन का भाई 22 वर्षीय आलोक कुमार किसी बहाने घर चला गया।
काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो परिवार के लोग किसी काम से घर पहुंचे। वहां बरामदे में आलोक का शव फंदे से लटका मिला। यह दृश्य देखते ही सबके होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर भोजीपुरा थाना प्रभारी प्रवीन सोलंकी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।
उधर, जब शादी समारोह में यह खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। बैंड-बाजा बंद करा दिया गया और गम के माहौल में शादी की रस्में पूरी की गईं। रात में ही दुल्हन की विदाई कर दी गई। सोमवार सुबह जब बहन मायके लौटी तो घर पर मातम पसरा हुआ था। परिजनों के मुताबिक, आलोक ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
