दबिश के दौरान बसपा नेता की छत से गिरकर मौत, परिजनों ने दरोगा पर धक्का देने का लगाया आरोप, जाने मामला

मृतक बसपा नेता सत्यभान
शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र के गांव मौजमपुर में मंगलवार रात पुलिस की दबिश के दौरान बसपा नेता की मौत से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पुलिस की मारपीट और धक्का देने से बसपा नेता सत्यभान छत से नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दरोगा ने उन्हें छत से धक्का दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
मृतक के बेटे अभिषेक पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है और वह फरार चल रहा है। उसकी तलाश में तिलहर पुलिस देर रात सत्यभान के घर पहुंची थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुसकर महिलाओं से गाली-गलौज की। इसी बीच दरोगा छत पर चढ़ गया और वहां मौजूद सत्यभान से मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसी दौरान दरोगा ने उन्हें छत से नीचे धक्का दे दिया।
सत्यभान के बेटे ने पिता का वीडियो भी बनाया, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि दरोगा ने मुझे धक्का दिया, मुझसे मारपीट की। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही बसपा जिलाध्यक्ष उदय वीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश के नाम पर नेता की हत्या की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
उधर, पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल है। लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है और बसपा नेताओं ने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
