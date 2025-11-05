दबिश के दौरान बसपा नेता की छत से गिरकर मौत, परिजनों ने दरोगा पर धक्का देने का लगाया आरोप, जाने मामला

शाहजहांपुर। तिलहर थाना क्षेत्र के गांव मौजमपुर में मंगलवार रात पुलिस की दबिश के दौरान बसपा नेता की मौत से हड़कंप मच गया। आरोप है कि पुलिस की मारपीट और धक्का देने से बसपा नेता सत्यभान छत से नीचे गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दरोगा ने उन्हें छत से धक्का दिया था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।