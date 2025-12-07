बिल्डरों की सांसें अटकीं: सोबती की बेनामी 18 बीघा जमीन फ्रीज, बरेली से दिल्ली तक काली कमाई का खेल उजागर

बरेली और आसपास के बिल्डरों पर भी अब तलवार लटकती दिख रही है। जांच का दायरा बढ़ने के संकेत साफ हैं। जिन बिल्डरों ने बेनामी खेल खेला है, उनके गिरेबान तक जांच अब पहुँच सकती है। इससे बिल्डरों की नींद उड़ गई है। धीरे-धीरे पूरा बेनामी नेटवर्क नंगी आंखों के सामने खुलता दिखाई दे रहा है। बरेली के कई और कारोबारियों ने अपने नौकरों और करीबियों के नाम बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी हैं। आयकर विभाग इस मामले में एक सूची पहले भी जारी कर चुका है।