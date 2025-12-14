बुलडोजर, फर्जी मुकदमे और बदनामी का खेल, खानदान-ए-आला हज़रत को घसीटने की साजिश पर सवाल

मन्नानी मियां के दामाद मोहसिन रज़ा खां रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी सफाई देते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खुद युवक के पिता मुकद्दर ने भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि इस पूरे मामले में मन्नानी मियां के दामाद मोहसिन रजा खां का कोई लेना-देना नहीं है। मुकद्दर ने साफ कहा यह हमारा घरेलू और पारिवारिक विवाद है, इन लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है। इसके बावजूद आरोप है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत खानदान-ए-आला हज़रत और मसलक-ए-आला हज़रत को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है। बयान में कहा गया कि नवीर-ए-आला हज़रत के दामाद मोहसिन हसन खां को लगातार झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और एक के बाद एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं।