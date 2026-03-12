12 मार्च 2026,

गुरुवार

बरेली

आरटीओ परिसर में दलालों के ठिकानों पर चला बुलडोजर, हटाए गए अवैध खोमचे

संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) परिसर के बाहर गुरुवार को प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लंबे समय से दलालों के अड्डे बने अस्थायी खोमचों और ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें हटवा दिया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Mar 12, 2026

बरेली। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) परिसर के बाहर गुरुवार को प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लंबे समय से दलालों के अड्डे बने अस्थायी खोमचों और ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान परिसर के आसपास मौजूद कई लोग मौके से हट गए और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

अवैध वसूली की शिकायतों के बाद कार्रवाई

आरटीओ कार्यालय के बाहर लंबे समय से दलालों के सक्रिय होने की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और वाहनों की फिटनेस कराने के नाम पर लोगों से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे थे। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने परिसर के आसपास बने अस्थायी ठिकानों और खोमचों को हटाने की कार्रवाई कराई।

बुलडोजर से हटाए गए दलालों के अड्डे

प्रशासन की टीम ने आरटीओ परिसर के बाहर लगे अस्थायी खोमचे, टेबल और दलालों के बैठने के ठिकानों को बुलडोजर से हटवा दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अधिकारियों का कहना है कि परिसर के आसपास अनधिकृत रूप से लगाए गए इन ठिकानों की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

लाइसेंस बनवाने के नाम पर होती थी मोटी वसूली

सूत्रों के मुताबिक, कुछ दलाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों से करीब 10 हजार रुपये तक वसूल रहे थे, जबकि इसकी सरकारी फीस लगभग 1350 रुपये है। वहीं वाहनों की फिटनेस कराने के नाम पर भी अतिरिक्त पैसे लिए जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इससे आरटीओ कार्यालय आने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था।

पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने साफ कर दिया कि आरटीओ परिसर के आसपास किसी भी तरह के दलालों के ठिकाने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने काम सीधे कार्यालय के माध्यम से कराएं और किसी भी तरह की अवैध वसूली की शिकायत तुरंत प्रशासन को दें।

एआरटीओ बोले—दलालों को नहीं मिलेगी जगह

एआरटीओ पीके सरोज ने बताया कि आरटीओ परिसर में दलालों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब परिसर और आसपास दलालों को किसी भी हालत में जगह नहीं दी जाएगी। साथ ही आम लोगों के काम पारदर्शी और नियमों के अनुसार कराए जाएंगे।

