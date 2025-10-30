कैंट में बुलडोजर का कहर जारी, दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों और टीम में हुई नोंकझोंक

बरेली। कैंट इलाके में कैंट बोर्ड की टीम ने बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया। बुधवार को भी कार्रवाई हुई थी, दूसरे दिन गुरुवार को भी कार्रवाई जारी है। मदारियों की पुलिया से लेकर धोपेश्वर नाथ मंदिर तक सड़क किनारे बनी झोपड़ियां, टीनशेड दुकाने और अस्थायी निर्माण जमींदोज कर दिए गए। अभियान के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई लोग अपने सामान को समेटने और ढांचे हटाने में जुट गए।