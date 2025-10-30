कैंट में बुलडोजर का कहर जारी, दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों और टीम में हुई नोंकझोंक

बरेली। कैंट इलाके में कैंट बोर्ड की टीम ने बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया। बुधवार को भी कार्रवाई हुई थी, दूसरे दिन गुरुवार को भी कार्रवाई जारी है। मदारियों की पुलिया से लेकर धोपेश्वर नाथ मंदिर तक सड़क किनारे बनी झोपड़ियां, टीनशेड दुकाने और अस्थायी निर्माण जमींदोज कर दिए गए। अभियान के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। कई लोग अपने सामान को समेटने और ढांचे हटाने में जुट गए।
जानकारी के मुताबिक, टीम ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की, कुछ अतिक्रमणकारियों ने इसका विरोध किया और टीम के साथ नोंकझोंक भी हुई। विरोध करने वालों ने जोर-जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल और बुलडोजर की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह कार्रवाई काफी समय से लंबित थी और कई अतिक्रमणकारियों ने इसे लेकर तैयारी की थी, लेकिन टीम की सख्ती के सामने विरोध भी थम गया।
मदारियों की पुलिया से लेकर धोपेश्वर नाथ मंदिर तक सड़क किनारे करीब 500 से अधिक अवैध निर्माण पाए गए थे। कई लोग खुद ही अपने ढांचे हटाने में जुट गए ताकि उनका नाम अगले निशान में न आए। अभियान में टीम ने झोपड़ियों, पक्के टीनशेड दुकानों, अस्थायी टॉयलेट और अन्य निर्माणों को जमींदोज किया।
कैंट बोर्ड की सीईओ तन्नू जैन ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और कोई भी अतिक्रमण बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस भी क्षेत्र में अवैध निर्माण मिलेंगे, वहां टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि शहर को अतिक्रमणमुक्त बनाना प्राथमिकता है और इस दिशा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग