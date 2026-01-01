नए साल के जश्न में चली गोलियां… रील के चक्कर में की हवाई फायरिंग, अवैध तमंचों के साथ 4 गिरफ्तार

शीशगढ़ पुलिस ने बहेड़ी रोड पर डेम की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से राजेश सक्सैना निवासी ग्राम बल्ली को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि पुराने मुकदमों के चलते वह अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता था। नए साल के मौके पर हुई इन कार्रवाइयों से पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध हथियार रखने, हवाई फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।