नए साल के जश्न में चली गोलियां… रील के चक्कर में की हवाई फायरिंग, अवैध तमंचों के साथ 4 गिरफ्तार

बरेली। नए साल के जश्न में रील और रौब दिखाने का ऐसा शौक चढ़ा कि कानून को ही ताक पर रख दिया। कहीं तमंचे से हवाई फायरिंग कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया तो कहीं पुलिस गश्त के दौरान हथियारों के साथ युवक पकड़े गए। बरेली के तीन थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में पुलिस ने चार आरोपियों को अवैध तमंचों और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
सुभाषनगर क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में युवक तमंचे से हवाई फायरिंग करता नजर आया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। तलाश के बाद पुलिस ने देवांश उर्फ जानू ठाकुर निवासी अशोक नगर, मढ़ीनाथ को फत्तेपुर से सनैया मढ़ीनाथ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने फायरिंग कर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर डालने की बात स्वीकार की।
बहेड़ी पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रामलीला ग्राउंड के पास से पकड़े गए इब्राहिम के पास से .315 बोर का तमंचा और कारतूस मिला, जबकि गरीबपुरा मोड़ के पास से गिरफ्तार जलीस के पास से 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
शीशगढ़ पुलिस ने बहेड़ी रोड पर डेम की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से राजेश सक्सैना निवासी ग्राम बल्ली को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि पुराने मुकदमों के चलते वह अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता था। नए साल के मौके पर हुई इन कार्रवाइयों से पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध हथियार रखने, हवाई फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग