प्रेम-प्रसंग में तड़तड़ाई गोलियां… लड़की के भाइयों ने युवक को बीच सड़क बेरहमी से पीटा, मची अफरा-तफरी

पीड़ित किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, लेकिन तभी छोटू ठाकुर ने पीछे से फायर झोंक दिया। जान बचाने के लिए वह जिम की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है।