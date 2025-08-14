प्रेम-प्रसंग में तड़तड़ाई गोलियां… लड़की के भाइयों ने युवक को बीच सड़क बेरहमी से पीटा, मची अफरा-तफरी

बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र के करगैना में प्रेम-प्रसंग के विवाद में एक युवक पर लड़की के भाइयों ने रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा और फायरिंग कर दी। युवक गोली लगने से तो बच गया, लेकिन वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला गई। इस मामले में सुभाषनगर पुलिस ने 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
राजीव कॉलोनी निवासी पीड़ित अभिषेक के मुताबिक बुधवार शाम करीब 7 बजे उसे शुभ चौहान पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह का फोन आया। उसने आरोप लगाया कि वह उसकी बहन से फोन पर बात करता है और गालियां देते हुए धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि उसने बात करने से मना किया और फोन काट दिया।
इसके बाद जब वह करगैना बाजार से घर लौट रहा था, तो मसल स्टोन जिम के सामने शुभ चौहान अपने 15-20 साथियों के साथ पहले से खड़ा मिल गया। आरोप है कि शुभ ने उसे साइड में बुलाकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान छोटू ठाकुर, उदित ठाकुर और आदित्य ठाकुर भी लात-घूंसों से हमला करने लगे।
पीड़ित किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, लेकिन तभी छोटू ठाकुर ने पीछे से फायर झोंक दिया। जान बचाने के लिए वह जिम की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है।