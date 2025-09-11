दबंगों की दबंगई: पुराने मुकदमे की खुन्नस में घर में घुसे हमलावर, युवक का कान काटा, फिर मुकदमा दर्ज

थाना क्षेत्र के गांव सहसिया हुसैनपुर निवासी महेशपाल ने बताया कि 10 सितंबर को जितेंद्र और कैलाश उसके दरवाजे पर खड़े होकर गालियां दे रहे थे। जब उसने विरोध किया तो दोनों अपने परिवार के अन्य लोगों को बुलाकर उसके घर में घुस आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महेशपाल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक कान कट गया।