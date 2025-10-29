कैंट बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: मदारियों की पुलिया से धोपेश्वर नाथ मंदिर तक चला बुलडोजर, झोपड़ियां और दुकानों पर गिरी गाज, मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, करीब आठ महीने पहले कैंट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ रविंद्र कुमार ने इस इलाके में 500 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए थे और उन पर लाल निशान लगा दिए थे। जून माह में कुछ हिस्सों पर कार्रवाई भी हुई थी, उस दौरान टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच जमकर बहस और धक्का-मुक्की हुई थी। इसके बाद मामला शांत पड़ गया था। जुलाई में सीईओ का तबादला हो जाने के बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब नई सीईओ तन्नू जैन ने पद संभालते ही सख्त रुख अपनाया और कैंट क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त कराने का अभियान फिर से शुरू कराया। बुधवार को जैसे ही टीम पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, इलाके में हड़कंप मच गया।