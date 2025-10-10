सीजीएसटी की दबिश से हड़कंप, जगदंबा प्लाई एंड हार्डवेयर पर घंटों चली पूछताछ, संदिग्ध दस्तावेज जब्त

बुधवार दोपहर करीब एक बजे दो गाड़ियों में दिल्ली से पहुंची सीजीएसटी की छह सदस्यीय टीम ने प्रतिष्ठान का ताबड़तोड़ निरीक्षण शुरू किया। प्लाई और हार्डवेयर का स्टॉक, खरीद-फरोख्त के बिल, बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच की गई।

जांच के दौरान टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए ताकि कोई बाहरी संपर्क या जानकारी लीक न हो सके। देर रात तक टीम ने दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की।