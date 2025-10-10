सीजीएसटी की दबिश से हड़कंप, जगदंबा प्लाई एंड हार्डवेयर पर घंटों चली पूछताछ, संदिग्ध दस्तावेज जब्त

बरेली। गंगापुर क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब दिल्ली से आई केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की विशेष खुफिया शाखा (एसआईबी) की टीम ने जगदंबा प्लाई एंड हार्डवेयर प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम ने घंटों तक रजिस्टर, चालान और ऑनलाइन लेनदेन से जुड़ी फाइलें खंगालने के बाद कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए।
अचानक हुई इस कार्रवाई से शहर के प्लाईवुड और हार्डवेयर कारोबारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारी संगठनों के लोग पूरे दिन फोन पर यह पता लगाने में जुटे रहे कि आखिर जांच किस मामले में हो रही है। स्थानीय एसजीएसटी अधिकारियों ने कार्रवाई से जुड़ी जानकारी देने से साफ इंकार कर दिया।
बुधवार दोपहर करीब एक बजे दो गाड़ियों में दिल्ली से पहुंची सीजीएसटी की छह सदस्यीय टीम ने प्रतिष्ठान का ताबड़तोड़ निरीक्षण शुरू किया। प्लाई और हार्डवेयर का स्टॉक, खरीद-फरोख्त के बिल, बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच की गई।
जांच के दौरान टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए ताकि कोई बाहरी संपर्क या जानकारी लीक न हो सके। देर रात तक टीम ने दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की।
सूत्रों के मुताबिक टीम ने प्रतिष्ठान के मालिक राम दयाल मोहता से जुड़े बैंक अकाउंट, जीएसटी रिटर्न, लकड़ी के सप्लायरों की इनवॉयस और आईटीआर विवरण का भी मिलान किया। टीम यह जांचने में जुटी रही कि स्टॉक के अनुरूप खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड सही है या नहीं।
मोहता से संपर्क करने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया था।
