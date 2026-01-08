बरेली की इस मशहूर नमकीन फैक्ट्री पर सीजीएसटी का साइलेंट अटैक: गेट सील, दस्तावेज जब्त, लैपटॉप-हार्ड डिस्क कब्जे में

बरेली। बरेली के औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में बुधवार दोपहर सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) की टीम ने नमकीन और सोया उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से आई टीम ने दोपहर करीब एक बजे कार्रवाई शुरू की, जो देर रात तक चलती रही।
टीम के फैक्ट्री पहुंचते ही मुख्य गेट बंद करा दिया गया। इसके बाद खरीद-बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू की गई। छानबीन के दौरान न तो किसी को बाहर जाने दिया गया और न ही किसी को अंदर प्रवेश मिला।
छापेमारी के दौरान सीजीएसटी अधिकारियों ने फैक्ट्री के गोदाम में रखे माल का रिकॉर्ड से मिलान किया। जांच को और व्यापक बनाने के लिए एक टीम फैक्ट्री ओनर के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर भी पहुंची, जहां आवश्यक दस्तावेज खंगाले गए। लैपटॉप और हार्ड डिस्क जांच के लिए कब्जे में ली गई हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सीजीएसटी टीम देर रात तक फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करती रही। हालांकि कार्रवाई में अब तक क्या अनियमितताएं सामने आईं, इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। परसाखेड़ा में छापेमारी की खबर फैलते ही आसपास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई, कई इकाइयों ने एहतियातन समय से पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। सीजीएसटी की इस अचानक और सख्त कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है, वहीं कारोबारियों की निगाहें अब आधिकारिक खुलासे पर टिकी हैं।
