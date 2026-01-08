बरेली की इस मशहूर नमकीन फैक्ट्री पर सीजीएसटी का साइलेंट अटैक: गेट सील, दस्तावेज जब्त, लैपटॉप-हार्ड डिस्क कब्जे में

सूत्रों के मुताबिक, सीजीएसटी टीम देर रात तक फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करती रही। हालांकि कार्रवाई में अब तक क्या अनियमितताएं सामने आईं, इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। परसाखेड़ा में छापेमारी की खबर फैलते ही आसपास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई, कई इकाइयों ने एहतियातन समय से पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। सीजीएसटी की इस अचानक और सख्त कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है, वहीं कारोबारियों की निगाहें अब आधिकारिक खुलासे पर टिकी हैं।