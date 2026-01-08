8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

बरेली की इस मशहूर नमकीन फैक्ट्री पर सीजीएसटी का साइलेंट अटैक: गेट सील, दस्तावेज जब्त, लैपटॉप-हार्ड डिस्क कब्जे में

बरेली के औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में बुधवार दोपहर सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) की टीम ने नमकीन और सोया उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से आई टीम ने दोपहर करीब एक बजे कार्रवाई शुरू की, जो देर रात तक चलती रही।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 08, 2026

बरेली। बरेली के औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में बुधवार दोपहर सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) की टीम ने नमकीन और सोया उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। दिल्ली से आई टीम ने दोपहर करीब एक बजे कार्रवाई शुरू की, जो देर रात तक चलती रही।

टीम के फैक्ट्री पहुंचते ही मुख्य गेट बंद करा दिया गया। इसके बाद खरीद-बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू की गई। छानबीन के दौरान न तो किसी को बाहर जाने दिया गया और न ही किसी को अंदर प्रवेश मिला।

गोदाम से घर तक तलाशी

छापेमारी के दौरान सीजीएसटी अधिकारियों ने फैक्ट्री के गोदाम में रखे माल का रिकॉर्ड से मिलान किया। जांच को और व्यापक बनाने के लिए एक टीम फैक्ट्री ओनर के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर भी पहुंची, जहां आवश्यक दस्तावेज खंगाले गए। लैपटॉप और हार्ड डिस्क जांच के लिए कब्जे में ली गई हैं।

रात तक चली जांच, बाजार में खलबली

सूत्रों के मुताबिक, सीजीएसटी टीम देर रात तक फैक्ट्री परिसर में दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करती रही। हालांकि कार्रवाई में अब तक क्या अनियमितताएं सामने आईं, इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। परसाखेड़ा में छापेमारी की खबर फैलते ही आसपास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में खलबली मच गई, कई इकाइयों ने एहतियातन समय से पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। सीजीएसटी की इस अचानक और सख्त कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है, वहीं कारोबारियों की निगाहें अब आधिकारिक खुलासे पर टिकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 12:52 pm

Published on:

08 Jan 2026 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली की इस मशहूर नमकीन फैक्ट्री पर सीजीएसटी का साइलेंट अटैक: गेट सील, दस्तावेज जब्त, लैपटॉप-हार्ड डिस्क कब्जे में

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोहरे का कहर… यूपी के इस जिले में भीषण सड़क हादसा, पिता-दो बेटों समेत पांच की मौत, परिवारों में मचा कोहराम

बरेली

कोहरा बनकर बरसी ठंड: 8 मीटर पर ठिठकी बरेली, शीतलहर से कांपा शहर, शनिवार को धूप की उम्मीद

बरेली

यूपी के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर निगम की सख्ती, 21 मकान-दुकानें सील, 6.31 लाख की हुई वसूली

बरेली

प्रेमजाल, मुकदमा और दबाव… टूट गया 22 साल का आसिफ, जहर खाकर दी जान

बरेली

यूपी के इन जिलों में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की महीनों की वेटिंग, आरपीओ ने जारी किया आदेश छुट्टी वाले दिन भी खुलें केंद्र, 1,400 आवेदन निपटाने का अलर्ट

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.