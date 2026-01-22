चक्र ब्रांड तेल फेल, खंडेलवाल मिल की बिक्री पर ब्रेक, नकली सरसों तेल की आशंका में ‘चक्र’, ‘माया’ और ‘साजन’ पर एक साथ प्रतिबंध

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने बताया कि ‘चक्र’ ब्रांड सरसों तेल पूर्व में भी असुरक्षित घोषित हो चुका है, इसलिए इस बार दोबारा जांच अनिवार्य की गई। जांच में नेपाल में निर्मित तेल पाए जाने के बाद उनके सुरक्षा मानकों को परखना जरूरी हो गया है।

अधिकारियों ने साफ किया कि जिन उत्पादक कंपनियों के उत्पाद पहले असुरक्षित पाए गए हैं, उनकी री-वेरिफिकेशन कराई जा रही है ताकि मौजूदा गुणवत्ता का आकलन हो सके। नेपाल से आयातित खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस है। जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी संदिग्ध उत्पाद को बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या-क्या सीज हुआ इकाई में पैक किए जा रहे कच्ची घानी सरसों तेल का नमूना लिया गया।