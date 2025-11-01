प्यार के लिए बदला धर्म… नेहा अंसारी ने शिव मंदिर में प्रेमी सुरजीत संग रचाई शादी, वीडियो जारी कर कही ये बात

बरेली। प्यार का जुनून क्या करवा देता है, इसका जीता-जागता उदाहरण बनी है मुजफ्फरनगर की 23 वर्षीय युवती निशा अंसारी। परिवार और समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए उसने अपने प्रेमी सुरजीत कुमार से शादी कर ली। इतना ही नहीं, निशा ने धर्म बदलकर अब खुद को निशा कुमारी नाम दिया है।
शादी के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह साफ कहती दिख रही है मैं सुरजीत से पांच साल से प्यार करती हूं, अब उसी के साथ रहना चाहती हूं। मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, मुझे सुरक्षा चाहिए।
निशा की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पांच साल पहले बरेली के एक पार्क में उसकी मुलाकात सुरजीत से हुई थी। सुरजीत बहेड़ी इलाके के हरेरपुर गांव का रहने वाला है और रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, बातों ने दोस्ती का रूप लिया और फिर दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। लेकिन घरवालों को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो जैसे घर में तूफान आ गया।
निशा के मुताबिक, मां के घर छोड़ने के बाद पिता का रवैया उसके प्रति बेहद सख्त हो गया था। रोजाना झगड़े, मारपीट और ताने उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। कई बार उसने सब खत्म करने की ठान ली, लेकिन सुरजीत ने उसे समझाया। आखिरकार दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे साथ रहेंगे। योजना के तहत निशा ने घर छोड़ दिया और बरेली के एक शिव मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से सुरजीत के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उसने धर्म परिवर्तन की घोषणा की और कहा कि अब वह निशा कुमारी के नाम से जानी जाएगी।
वायरल वीडियो में निशा ने कहा मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। किसी ने मुझे बहकाया नहीं। अब मैं अपने पति सुरजीत के साथ ही रहूंगी। मेरे घरवाले धमकियां दे रहे हैं, मुझे जान से खतरा है। प्यार के लिए धर्म बदला, परिवार से बगावत की, अब पुलिस से सुरक्षा चाहती हूं। सोशल मीडिया पर निशा का वीडियो आग की तरह फैल गया है। लोग इसे प्यार की जीत और समाज की दीवारों को तोड़ने वाली हिम्मत का नाम दे रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है और युवती की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
