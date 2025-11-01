प्यार के लिए बदला धर्म… नेहा अंसारी ने शिव मंदिर में प्रेमी सुरजीत संग रचाई शादी, वीडियो जारी कर कही ये बात

वायरल वीडियो में निशा ने कहा मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। किसी ने मुझे बहकाया नहीं। अब मैं अपने पति सुरजीत के साथ ही रहूंगी। मेरे घरवाले धमकियां दे रहे हैं, मुझे जान से खतरा है। प्यार के लिए धर्म बदला, परिवार से बगावत की, अब पुलिस से सुरक्षा चाहती हूं। सोशल मीडिया पर निशा का वीडियो आग की तरह फैल गया है। लोग इसे प्यार की जीत और समाज की दीवारों को तोड़ने वाली हिम्मत का नाम दे रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है और युवती की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।