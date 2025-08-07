कांवड़ यात्रा में बवाल: मांस की दुर्गंध पर भड़के कांवड़िये, डीसीएम में लगाई आग, जाने फिर क्या हुआ

सीओ जलालाबाद अजय राय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि डीसीएम में मांस नहीं बल्कि भैंस के सींग भरे हुए थे। पशु चिकित्सक की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार वाहन और बदबू के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि यह वाहन तीन थाना क्षेत्रों को पार करता हुआ इस मार्ग तक कैसे पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चालक की तलाश की जा रही है।