कांवड़ यात्रा में बवाल: मांस की दुर्गंध पर भड़के कांवड़िये, डीसीएम में लगाई आग, जाने फिर क्या हुआ

शाहजहांपुर। बदायूं-फर्रुखाबाद मार्ग पर गुरुवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना देवकली मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवड़ियों ने एक डीसीएम वाहन से मांस जैसी दुर्गंध आने पर उसे रोककर आग के हवाले कर दिया। घटना को लेकर मौके पर भारी तनाव रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले और कांवड़ियों को शांत कराया।
घटना जलालाबाद थाना क्षेत्र के कलान कस्बे के पास की है। शिवतेरस के अवसर पर बड़ी संख्या में कांवड़िये पटना देवकली मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान एक डीसीएम से संदिग्ध दुर्गंध आने पर कांवड़ियों ने उसे रुकवाने की कोशिश की, लेकिन चालक ने रफ्तार तेज कर दी।
कांवड़ियों ने वाहन का पीछा कर किसी तरह उसे रुकवाया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। वाहन में मांस होने की आशंका जताते हुए नाराज कांवड़ियों ने डीसीएम में आग लगा दी। देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जल उठा। सूचना पर परौर और कलान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित कांवड़ियों को समझाकर शांत कराया। डीसीएम को सड़क किनारे हटवाया गया और मामले की जांच शुरू की गई।
सीओ जलालाबाद अजय राय ने बताया कि जांच में सामने आया है कि डीसीएम में मांस नहीं बल्कि भैंस के सींग भरे हुए थे। पशु चिकित्सक की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार वाहन और बदबू के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि यह वाहन तीन थाना क्षेत्रों को पार करता हुआ इस मार्ग तक कैसे पहुंचा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चालक की तलाश की जा रही है।