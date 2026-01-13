बरेली उत्तरायणी मेले में नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, दौरा टला, मायूस हुई लोकआस्था की पहाड़ी संस्कृति

आयोजकों के अनुसार, मेले के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शाम को डीडीहाट (पिथौरागढ़) के विधायक विशन सिंह चुफाल दीप प्रज्ज्वलन करेंगे। तीसरे दिन महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और नैनीताल सांसद अजय भट्ट के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। सांस्कृतिक प्रभारी पूरन दानू ने बताया कि इस बार उत्तराखंड सरकार की ओर से छह सांस्कृतिक टीमें मेले में प्रस्तुति दे रही हैं। मेला प्रभारी चंदन नेगी, प्रकाश पाठक और कैप्टन शेर सिंह अपनी टीम के साथ आयोजन को सफल और यादगार बनाने में जुटे हैं।