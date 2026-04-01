कोहाड़ापीर में अतिक्रमण पर टकराव: लाल निशान लगते ही भिड़े कब्जेदार, लौटी निगम टीम

नैनीताल रोड पर निगम की टीम मुश्किल से 100 मीटर तक ही अतिक्रमण चिह्नित कर पाई थी। इस दौरान 20 से अधिक कब्जों पर लाल निशान लगाए गए। जैसे ही निशान लगे, कुछ कब्जेदार भड़क उठे और निगम के नक्शे-मानचित्र पर सवाल उठाते हुए विरोध शुरू कर दिया।निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच वर्ष 1920-1921 के पुराने नक्शे के आधार पर की जा रही है। इसी आधार पर कई जगह तीन फीट से लेकर 11 फीट तक अतिक्रमण सामने आया है। यही तथ्य सामने आते ही विवाद और तेज हो गया।