मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों की क्लास, तीन दिन में पूरी होगी मैपिंग, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कैम्प कार्यालय में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय में काम हर हाल में पूरा होना चाहिए।