मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अधिकारियों की क्लास, तीन दिन में पूरी होगी मैपिंग, डीएम ने दिए ये निर्देश

बरेली। जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कैम्प कार्यालय में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय में काम हर हाल में पूरा होना चाहिए।
बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नामावली संशोधन और मैपिंग जैसे काम बेहद जिम्मेदारी के हैं, इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। किसी समस्या की स्थिति में तुरंत उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जाए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े नियम-कायदे, बीएलओ ऐप, ईआरओ नेट और अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन दिन के भीतर 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों की मैपिंग पूरी करनी होगी।
ट्रेनिंग में यह भी बताया गया कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अब बूथ लेवल अधिकारियों को भी ट्रेनिंग देंगे, ताकि पुनरीक्षण का काम जमीनी स्तर पर तेजी से पूरा हो सके। बैठक में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह समेत सभी ईआरओ और एईआरओ मौजूद रहे।