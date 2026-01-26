सीएम ग्रिड: सोबती इंफ्राटेक को नगर निगम बरेली ने दी क्लीन चिट, सीतापुर पीडब्ल्यूडी को भेजी रिपोर्ट

सोबती इंफ्राटेक लिमिटेड के जीएम टेक्निकल जगबीर सिंह कालरा ने बताया कि सीतापुर में शेखनापुर-लालपुर मार्ग की 14.450 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये हमारी फर्म ने टेंडर डाला है। उसकी अनुमानित लागत लगभग 30.57 करोड़ है। हमारी फर्म ने सीएम ग्रिड योजना से जुड़े ऐसे कोई अनुभव दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो हमें कभी आवंटित ही नहीं हुए थे। जांच में बरेली नगर निगम से पत्राचार के बाद सक्षम प्राधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सोबती इंफ्राटेक ने सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कोई कार्य नहीं कराया। हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप जांच में असत्य, निराधार और बेबुनियाद पाए गए हैं।