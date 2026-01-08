कोहरा बनकर बरसी ठंड: 8 मीटर पर ठिठकी बरेली, शीतलहर से कांपा शहर, शनिवार को धूप की उम्मीद

कोहरे में वाहन धीमी गति से चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें

सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचें

बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को ठंड से विशेष सुरक्षा दें

गर्म कपड़े, टोपी और दस्ताने का उपयोग अनिवार्य रखें

पर्याप्त गर्म पेय लें और शरीर को हाइड्रेट रखें

घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। नजरें अब शनिवार पर टिकी हैं, जब धूप निकलने से बरेली को सर्दी के इस डंक से कुछ राहत मिल सकती है।