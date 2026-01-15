15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कमिश्नरी बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं सीमा दीक्षित, सुधीर सक्सेना बने सचिव

कमिश्नरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में अधिवक्ता सीमा दीक्षित को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उनके निर्वाचन पर अधिवक्ताओं ने हर्ष जताया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 15, 2026

बरेली। कमिश्नरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में अधिवक्ता सीमा दीक्षित को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उनके निर्वाचन पर अधिवक्ताओं ने हर्ष जताया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा।

चुनाव में एकमात्र सचिव पद पर मतदान कराया गया, जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस पद के लिए सुधीर सक्सेना और राजेंद्र पाल सिंह आमने-सामने थे। मतगणना के बाद सुधीर सक्सेना को 16 वोट प्राप्त हुए, जबकि राजेंद्र पाल सिंह को 12 वोट मिले। चार मतों के अंतर से सुधीर सक्सेना को सचिव पद पर विजयी घोषित किया गया।

अन्य पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

कमिश्नरी बार एसोसिएशन के अधिकांश पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उपाध्यक्ष पद पर मोनेंद्र सिंह चुने गए। संयुक्त सचिव के दो पदों पर नीलम शर्मा और रामकिशन मिश्रा ने जीत दर्ज की, जबकि कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुबीर रस्तोगी को सौंपी गई है।

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ चुनाव

एल्डर कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुबोध जौहरी ने बताया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। एल्डर कमेटी के सदस्य एवं चुनाव अधिकारी अरविंद भटनागर की देखरेख में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि पूर्व चेयरमैन पीसी सहगल के निधन के बाद उन्होंने यह दायित्व संभाला है।

18 तहसीलों के वकीलों से जुड़ी है कमिश्नरी बार

चेयरमैन सुबोध जौहरी ने बताया कि कमिश्नरी बार एसोसिएशन का इतिहास काफी पुराना है। बरेली मंडल की 18 तहसीलों के अधिवक्ता इससे जुड़े हुए हैं। भले ही यहां बैठने वाले अधिवक्ताओं की संख्या कम प्रतीत होती हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरी कमिश्नरी की तहसीलों तक है।

बार और बेंच में समन्वय प्राथमिकता : सीमा दीक्षित

निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं सीमा दीक्षित ने कहा कि उनकी प्राथमिकता बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कार्यदिवसों में न्यायिक कार्य हो, ताकि दूर-दराज की तहसीलों और गांवों से आने वाले वादकारियों को समय पर न्याय मिल सके और वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 05:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कमिश्नरी बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं सीमा दीक्षित, सुधीर सक्सेना बने सचिव

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली में बर्फीली हवा, घने कोहरे का डबल अटैक, पारा 3.5 डिग्री लुढ़का, 17 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट, 18 से बारिश की दस्तक

बरेली

सलाम न करने पर तौफीक प्रधान के बेटे ने युवक पर किया था हमला, पुलिस ने दबोचकर भेजा जेल

बरेली

प्रेम की सज़ा मौत… प्रेमिका के घर के सामने पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, हत्या या सुसाइड? पोस्टमार्टम सुलझाएगा गुत्थी

बरेली

ईरान की हालत बेकाबू, मौलाना शहाबुद्दीन ने खोला राज, बोले- हिंसक प्रदर्शन पीछे अमेरिका, इस्राइल का हाथ

बरेली

हे कान्हा, क्षमा करना…हम तुम्हारी गऊओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ठंड और भूख से दम तोड़ती रहीं तुम्हारी गायें, कहीं विधर्मी चलाते रहे आरी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.