कमिश्नरी बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम घोषित, निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं सीमा दीक्षित, सुधीर सक्सेना बने सचिव

चुनाव में एकमात्र सचिव पद पर मतदान कराया गया, जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस पद के लिए सुधीर सक्सेना और राजेंद्र पाल सिंह आमने-सामने थे। मतगणना के बाद सुधीर सक्सेना को 16 वोट प्राप्त हुए, जबकि राजेंद्र पाल सिंह को 12 वोट मिले। चार मतों के अंतर से सुधीर सक्सेना को सचिव पद पर विजयी घोषित किया गया।