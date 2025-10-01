कांग्रेस का बरेली दौरा फेल, चार बड़े नेता नजरबंद, घरों के बाहर लगा पुलिस का पहरा

लेकिन, प्रतिनिधिमंडल के बरेली पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने सभी नेताओं को अलग-अलग स्थानों पर नजरबंद कर दिया। जानकारी के मुताबिक, प्रेम प्रकाश अग्रवाल को रामपुर गार्डन में, दिनेश गुप्ता को ईसाइयों की पुलिया के पास स्थित उनके घर पर और अजय शुक्ला को उनके निवास पर ही रोका गया। पुलिस बल लगातार तैनात है। अजय शुक्ला ने बताया कि प्रशासन की इस कार्रवाई से कांग्रेस का दौरा निरस्त हो गया है। वहीं, पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।