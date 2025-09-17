सील तोड़कर दोबारा शुरू हुआ निर्माण, बीडीए की सख्ती से फिर बंद हुआ काम

त्रिवेणी इंकलेव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने बताया कि सोसाइटी के पदाधिकारी बुधवार को बीडीए दफ्तर पहुंचे थे। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण रोकने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि निर्माण में नाली और सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। यह वही मार्ग है जिससे ऑफिसर्स इंकलेव, विस्तार पार्क, त्रिवेणी इंकलेव, राधिका इंकलेव, लाजपत नगर और केसर वाटिका कॉलोनियों के लोग रोज गुजरते हैं। प्रतिदिन करीब 700 बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है, जिससे जाम और हादसे की आशंका बनी रहती है।