सील तोड़कर दोबारा शुरू हुआ निर्माण, बीडीए की सख्ती से फिर बंद हुआ काम

बरेली। लाजपत नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर गरमाने लगा है। प्रेम नर्सरी से त्रिवेणी इंकलेव गेट तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर पहले से सील किया गया भवन दोबारा खुल गया और वहां फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने बीडीए से शिकायत की। मौके पर पहुंचकर प्राधिकरण ने भवन पर दोबारा सील लगा दी और काम रुकवा दिया।
त्रिवेणी इंकलेव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने बताया कि सोसाइटी के पदाधिकारी बुधवार को बीडीए दफ्तर पहुंचे थे। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण रोकने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि निर्माण में नाली और सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। यह वही मार्ग है जिससे ऑफिसर्स इंकलेव, विस्तार पार्क, त्रिवेणी इंकलेव, राधिका इंकलेव, लाजपत नगर और केसर वाटिका कॉलोनियों के लोग रोज गुजरते हैं। प्रतिदिन करीब 700 बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है, जिससे जाम और हादसे की आशंका बनी रहती है।
स्थानीय लोगों ने बीडीए अधिकारियों से मांग की है कि सील लगाने तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर सड़क को नक्शे के अनुसार 40 फीट चौड़ा कराया जाए। मामले की शिकायत की प्रति जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को भी भेजी गई है।